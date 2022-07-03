Белгородец рассказал о гибели семьи из Харькова из-за ночного обстрела

При обстреле Белгорода погибла семья из Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя.

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Мужчина, который живет на улице Маяковского, 23, рассказал, что украинский снаряд упал возле флигеля, где находилась семья из Харькова.

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья - из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», - цитирует очевидца Газета.ru.

По словам очевидца, ему с супругой удалось избежать гибели, потому что выбежали из дома, услышав взрыв. Сразу начался пожар. Сын с невесткой ночевали в деревне, поэтому не остались во флигеле.

Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела города число погибших увеличилось до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПогибшиеБелгород
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