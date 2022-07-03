Белгородец рассказал о гибели семьи из Харькова из-за ночного обстрела
При обстреле Белгорода погибла семья из Харькова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя.
Мужчина, который живет на улице Маяковского, 23, рассказал, что украинский снаряд упал возле флигеля, где находилась семья из Харькова.
«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья - из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», - цитирует очевидца Газета.ru.
По словам очевидца, ему с супругой удалось избежать гибели, потому что выбежали из дома, услышав взрыв. Сразу начался пожар. Сын с невесткой ночевали в деревне, поэтому не остались во флигеле.
Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела города число погибших увеличилось до пяти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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