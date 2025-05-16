В Белгородской области с 2022 года погибли более 320 человек из-за атак Украины

С начала конфликта в феврале 2022 года в результате атак с территории Украины в Белгородской области погибли свыше 320 человек, более 2,5 тысячи получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, он лично встречался с большинством пострадавших, находившихся на лечении после ранений. Гладков отметил, что обстрелы затрагивают как приграничные районы, так и населенные пункты в глубине области.

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Меры были введены на фоне обострения обстановки на границе и роста активности украинских военных в прилегающих к границе районах.

Протяженность участка российско-украинской границы в пределах Белгородской области составляет около 350 километров. 9 августа 2024 года в регионе был введен режим контртеррористической операции, а уже 15 августа произошедшее официально признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ЖертвыУкраинаВСУБелгородская область

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