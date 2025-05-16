В Белгородской области с 2022 года погибли более 320 человек из-за атак Украины

С начала конфликта в феврале 2022 года в результате атак с территории Украины в Белгородской области погибли свыше 320 человек, более 2,5 тысячи получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, он лично встречался с большинством пострадавших, находившихся на лечении после ранений. Гладков отметил, что обстрелы затрагивают как приграничные районы, так и населенные пункты в глубине области.