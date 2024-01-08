Гладков: при обстреле Белгорода пострадали три человека

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: В Белгороде в результате обстрелов повреждены 944 жилых помещений

По его словам, женщина получила осколочные ранения спины, двое мужчин — осколочные ранения груди и верхней конечности. Пострадавших доставили в больницу.

В двух многоквартирных и одном частном доме выбиты окна. Осколками повредило три автомобиля.

«На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены», - сообщил Гладков.

Минобороны России заявило об уничтожении над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Перед этим в городе объявили ракетную опасность, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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