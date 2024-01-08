Гладков: при обстреле Белгорода пострадали три человека
При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила осколочные ранения спины, двое мужчин — осколочные ранения груди и верхней конечности. Пострадавших доставили в больницу.
В двух многоквартирных и одном частном доме выбиты окна. Осколками повредило три автомобиля.
«На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены», - сообщил Гладков.
Минобороны России заявило об уничтожении над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Перед этим в городе объявили ракетную опасность, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 27 вагонов
- Стоимость биткоина превысила $46 тысяч
- В Стамбуле мужчина с ножом напал на имама мечети
- Гладков: при обстреле Белгорода пострадали три человека
- Над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО «Вампир»
- Депутат Рады Костенко назвал Зеленского политическим трупом
- Французский сенатор предложил заселить пустующие парижские квартиры бездомными
- Компания Astrobotic заявила о проблемах с лунным модулем Peregrine
- Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области увеличилось до 20
- Axios: глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru