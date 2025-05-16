Пожар в пригороде Кишинева оставил без света более 65 тысяч человек

В Кишиневе и семи близлежащих городах более 65 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за пожара в пригороде столицы, сообщили в компании Premier Energy Distribution.

По данным поставщика, электричество отключено на нескольких улицах в районах Буюканы и Петриканы, а также в населенных пунктах Дурлешты, Трушены, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловены и Кожушна.