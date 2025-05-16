Пожар в пригороде Кишинева оставил без света более 65 тысяч человек

В Кишиневе и семи близлежащих городах более 65 тысяч жителей остались без электроснабжения из-за пожара в пригороде столицы, сообщили в компании Premier Energy Distribution.

По данным поставщика, электричество отключено на нескольких улицах в районах Буюканы и Петриканы, а также в населенных пунктах Дурлешты, Трушены, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловены и Кожушна.

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Из-за перебоев с электричеством в Кишиневе нарушено движение троллейбусов, а в некоторых районах возникают проблемы с мобильной связью. В компании уточнили, что отключение было произведено по запросу Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул в мансарде многоэтажного дома в пригороде Кишинева, где возгорание угрожает линиям электропередач. На месте происшествия работают более 70 пожарных и 13 спецмашин. Создан экстренный штаб, сведений о пострадавших не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ЭлектричествоМолдавия

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