В Рыльске отключили электричество из-за удара дрона по подстанции
16 мая 202522:17
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске произошло отключение электроэнергии из-за атаки дрона со стороны Вооружённых сил Украины.
По его данным, FPV-дрон нанес удар по электроподстанции, в результате чего был поврежден трансформатор.
Это вызвало отключение электричества в самом Рыльске, а также в нескольких сельских поселениях, включая Коренево и Глушково, питающихся от этой подстанции.
По словам губернатора, аварийные службы уже выехали для устранения последствий инцидента, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru