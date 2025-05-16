В Рыльске отключили электричество из-за удара дрона по подстанции

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльске произошло отключение электроэнергии из-за атаки дрона со стороны Вооружённых сил Украины.

По его данным, FPV-дрон нанес удар по электроподстанции, в результате чего был поврежден трансформатор.

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Это вызвало отключение электричества в самом Рыльске, а также в нескольких сельских поселениях, включая Коренево и Глушково, питающихся от этой подстанции.

По словам губернатора, аварийные службы уже выехали для устранения последствий инцидента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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