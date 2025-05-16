В Рыльске отключили электричество из-за удара дрона по подстанции

Это вызвало отключение электричества в самом Рыльске, а также в нескольких сельских поселениях, включая Коренево и Глушково, питающихся от этой подстанции.

По словам губернатора, аварийные службы уже выехали для устранения последствий инцидента, передает «Радиоточка НСН».

