Гладков: В Белгороде в результате обстрелов повреждены 944 жилых помещений
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что за время, прошедшее с ночного обстрела от 29 декабря 2023 года, были повреждены 944 жилых помещения.
Он уточнил, что это 812 квартир в 82 многоквартирных домах, а также 132 частных домовладения. По его словам, из 4180 повреждённых квадратных метров окон и балконов уже застеклили 2220 «квадратов». Также выявлены повреждения кровли на площади 2400 квадратных метров - на одном объекте ремонт завершат до 10 января, на остальных трёх к 1 февраля.
Кроме того, были повреждены 46 квартир. Гладков отметил, что ремонт в них выполняют сотрудники девяти подрядных организаций, усиленная работа начнётся с 9 января.
«За восстановление повреждённых социальных и административных объектов в Белгороде отвечает Министерство строительства региона. Сейчас работы уже завершены на четырёх объектах из 23... Работы на ряде объектов будут завершены к 10 января», - написал глава области.
Он добавил, что восстановительные работы также идут в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах.
Ранее Гладков заявил, что около 300 жителей Белгорода в настоящее время находятся в пунктах временного размещения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru