Гладков: В Белгороде в результате обстрелов повреждены 944 жилых помещений

Он уточнил, что это 812 квартир в 82 многоквартирных домах, а также 132 частных домовладения. По его словам, из 4180 повреждённых квадратных метров окон и балконов уже застеклили 2220 «квадратов». Также выявлены повреждения кровли на площади 2400 квадратных метров - на одном объекте ремонт завершат до 10 января, на остальных трёх к 1 февраля.

Кроме того, были повреждены 46 квартир. Гладков отметил, что ремонт в них выполняют сотрудники девяти подрядных организаций, усиленная работа начнётся с 9 января.

«За восстановление повреждённых социальных и административных объектов в Белгороде отвечает Министерство строительства региона. Сейчас работы уже завершены на четырёх объектах из 23... Работы на ряде объектов будут завершены к 10 января», - написал глава области.

Он добавил, что восстановительные работы также идут в Шебекино, Новой Таволжанке, Белгородском районе, Валуйском и Грайворонском городских округах.

Ранее Гладков заявил, что около 300 жителей Белгорода в настоящее время находятся в пунктах временного размещения, сообщает RT.