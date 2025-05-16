Российская теннисистка вышла в финал парного турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и ее партнерша, бельгийка Элизе Мертенс, прошли в финал престижного турнира WTA 1000 в Риме. В полуфинале дуэт уверенно переиграл австралийских теннисисток Сторм Хантер и Эллен Перес — 6:2, 6:2.

Соперниками Кудерметовой и Мертенс в решающем матче станут итальянки Сара Эррани и Джасмин Паолини, которые ранее взяли верх над россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер. Для Кудерметовой этот финал — шанс пополнить коллекцию своих парных титулов: на ее счету уже восемь побед в турнирах WTA, последняя из которых была завоевана в апреле 2024 года в Штутгарте в паре с тайваньской спортсменкой Чжань Хаоцин. В текущем парном рейтинге россиянка занимает 12-ю позицию.