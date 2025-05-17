Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Северной Осетии

Мужчину, который устроил перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, задержали. Об этом сообщило управление Следственного комитета региона.

Ранее стало известно, что неустановленный человек стрелял из огнестрельного оружия в троих мужчин на территории автомойки в городе Ардоне. Злоумышленник скрылся с места преступления. В результате один мужчина погиб.

«В Ардонском районе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство местных жителей», - указали в СК.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее двое жителей станицы Каневская Краснодарского края не поделили парковочное место и устроили перестрелку, был поврежден автомобиль.

