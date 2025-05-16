Франция в марте стала главным европейским покупателем газа из РФ с 2022 года

В марте Франция стала крупнейшим европейским покупателем российского газа, закупив его на сумму почти 465 миллионов евро — это максимальный показатель с конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По данным агентства, французские компании увеличили импорт российского газа в марте на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 464,9 миллиона евро, тогда как последний раз более высокий объем закупок фиксировался в декабре 2022 года.