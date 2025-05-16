Франция в марте стала главным европейским покупателем газа из РФ с 2022 года
В марте Франция стала крупнейшим европейским покупателем российского газа, закупив его на сумму почти 465 миллионов евро — это максимальный показатель с конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
По данным агентства, французские компании увеличили импорт российского газа в марте на 25% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 464,9 миллиона евро, тогда как последний раз более высокий объем закупок фиксировался в декабре 2022 года.
Второе место по объемам импорта российского газа заняла Венгрия, снизившая закупки на 6,1% — до 248 миллионов евро. Третьей в рейтинге стала Испания, увеличившая объем закупок почти в два раза — до 141 миллиона евро. Рост закупок зафиксировали также Нидерланды, увеличившие импорт на 16% до 131 миллиона евро.
В то же время закупки российского газа у Бельгии и Греции значительно сократились: у Бельгии — на 58% (до 92 миллионов евро), у Греции — на 70% (до 67 миллионов евро). Остальные европейские страны вместе приобрели российского газа примерно на 25 миллионов евро. Отмечается, что впервые с 2008 года Италия не сообщала о прямых закупках газа у России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru