Туск предупредил о сложностях из-за требований России на переговорах

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал условия, которые Россия выдвинула на переговорах в Стамбуле, как неприемлемые, сообщает издание Do Rzeczy.

По его мнению, позиция Москвы была «далека от конструктивной» и вызовет сложные времена для всех сторон. Туск подчеркнул, что несмотря на это, Европейский союз и США продолжат совместные усилия по достижению мира на Украине. Главной задачей, по его словам, остается сохранение единства европейских стран и Америки.

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Переговоры между делегациями России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана и стали первой очной встречей сторон с марта 2022 года.

Стороны договорились о масштабном обмене пленными и обменялись предложениями по возможному прекращению огня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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