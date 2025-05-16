Участие в СВО могут зачесть в стаж госслужбы

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пообещал проработать вопрос учета срока участия в специальной военной операции (СВО) в стаж государственной службы. Об этом сообщили в правительстве Калининградской области после встречи Кириенко и первого зампреда правительства Дениса Мантурова с участниками СВО в регионе.

На встрече обсуждался вопрос трудоустройства участников СВО на муниципальные должности, для которых требуется определенный минимальный стаж службы. В Калининградской области этот срок составляет четыре года, что, по мнению некоторых участников, затрудняет трудоустройство. Кириенко согласился с тем, что такие требования могут быть чрезмерными для ветеранов СВО и пообещал, что соответствующие изменения будут рассмотрены и оформлены на федеральном уровне.