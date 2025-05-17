Трамп заявил, что предпочел бы не вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп предпочел бы не вводить санкции против России. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о готовности ужесточить антироссийские рестрикции, Трамп указал, что прибегнет к таким мерам, если придется.

«Я бы предпочел не прибегать к этому», - подчеркнул американский президент.

Ранее Трамп допустил, что США введут новые санкции против России и Ирана.

