Трамп заявил, что предпочел бы не вводить санкции против России
17 мая 202501:55
Президент США Дональд Трамп предпочел бы не вводить санкции против России. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос о готовности ужесточить антироссийские рестрикции, Трамп указал, что прибегнет к таким мерам, если придется.
«Я бы предпочел не прибегать к этому», - подчеркнул американский президент.
Ранее Трамп допустил, что США введут новые санкции против России и Ирана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru