Неизвестные раскрасили фрагмент демонтированного памятника основателям Одессы в цвета флага России. Об этом заявили в главном городском управлении национальной полиции.

Фигуру льва на постаменте памятника, который находится на Европейской (ранее Екатерининской) площади, закрасили белой, синей и красной полосами. Власти ведут работы по установлению личности причастных к случившемуся.

Памятник основателям Одессы - монумент в честь императрицы Екатерины II и ее сподвижников Григория Потемкина, Иосифа де Рибаса, Франца де Волана и Платона Зубова. Скульптуру установили в 1900 году, спустя 20 лет демонтировали, вернули на прежнее место в 2007 году и снесли в 2022-м на фоне боевых действий на Украине.

Между тем помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом.

