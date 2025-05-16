СМИ: Возможная стреча Путина и Зеленского может стать поворотным моментом
Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может стать ключевым событием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
Издание отмечает, что хотя дата и проведение этой встречи пока не подтверждены, внимание международного сообщества сосредоточено именно на ней как на потенциальном поворотном моменте в переговорном процессе.
Также в публикации отмечается, что достигнутая договоренность об обмене пленными свидетельствует о заметном прогрессе в диалоге между Москвой и Киевом.
Переговоры между делегациями России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана и стали первой очной встречей сторон с марта 2022 года. Стороны договорились о масштабном обмене пленными и обменялись предложениями по возможному прекращению огня, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Возможная стреча Путина и Зеленского может стать поворотным моментом
- Франция в марте стала главным европейским покупателем газа из РФ с 2022 года
- Туск предупредил о сложностях из-за требований России на переговорах
- Пожар в пригороде Кишинева оставил без света более 65 тысяч человек
- Участие в СВО могут зачесть в стаж госслужбы
- В Рыльске отключили электричество из-за удара дрона по подстанции
- Российская теннисистка вышла в финал парного турнира в Риме
- В США признали, что стратегия по истощению России провалилась
- СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось
- Двоих жителей Подмосковья задержали за грабежи и нападения на граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru