СМИ: Возможная стреча Путина и Зеленского может стать поворотным моментом

Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может стать ключевым событием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

Издание отмечает, что хотя дата и проведение этой встречи пока не подтверждены, внимание международного сообщества сосредоточено именно на ней как на потенциальном поворотном моменте в переговорном процессе.

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Также в публикации отмечается, что достигнутая договоренность об обмене пленными свидетельствует о заметном прогрессе в диалоге между Москвой и Киевом.

Переговоры между делегациями России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана и стали первой очной встречей сторон с марта 2022 года. Стороны договорились о масштабном обмене пленными и обменялись предложениями по возможному прекращению огня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ВстречаВладимир ЗеленскийВладимир Путин

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