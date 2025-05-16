СМИ: Возможная стреча Путина и Зеленского может стать поворотным моментом

Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может стать ключевым событием в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

Издание отмечает, что хотя дата и проведение этой встречи пока не подтверждены, внимание международного сообщества сосредоточено именно на ней как на потенциальном поворотном моменте в переговорном процессе.