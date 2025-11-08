Атаку БПЛА на энергоинфраструктуру отразили в Волгоградской области

Массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры отразили в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, заявили в областной администрации.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», - указал губернатор.

Предварительно, жилые строения не были повреждены на фоне атаки, никто не пострадал.

Ранее в Волгоградской области БПЛА атаковал 24-этажный жилой дом, погиб мирный житель.

