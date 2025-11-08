Атаку БПЛА на энергоинфраструктуру отразили в Волгоградской области
Массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры отразили в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, заявили в областной администрации.
«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», - указал губернатор.
Предварительно, жилые строения не были повреждены на фоне атаки, никто не пострадал.
Ранее в Волгоградской области БПЛА атаковал 24-этажный жилой дом, погиб мирный житель.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Атаку БПЛА на энергоинфраструктуру отразили в Волгоградской области
- В НАТО допустили переброску 800 тысяч солдат через ФРГ к границе России
- Захарова иронично ответила на слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией
- В Курске частные дома повреждены после атаки беспилотников
- Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште
- В Турции выдали ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху
- Минпромторг подтвердил сотрудничество со следствием после задержания Кузнецова
- В Эстонии осудили концерт Limp Bizkit из-за «симпатий» лидера группы к России
- Герой фильма «Цирк» Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве
- США официально сняли санкции с президента Сирии перед визитом в Вашингтон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru