Гладков: Над Белгородом вновь сбиты несколько целей
17 января 202406:20
Над Белгородом и Белгородским районом опять сработала система противоракетной обороны, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, сбиты несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал.
При этом в Белгородском районе в нескольких жилых домах повреждено остекление.
Ранее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru