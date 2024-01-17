Гладков: Над Белгородом вновь сбиты несколько целей

Над Белгородом и Белгородским районом опять сработала система противоракетной обороны, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, сбиты несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал.

При этом в Белгородском районе в нескольких жилых домах повреждено остекление.

Ранее Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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