Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников
17 января 202403:31
Семь беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противоракетной обороны. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее стало известно, что в Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru