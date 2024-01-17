Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников

Семь беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противоракетной обороны. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что в Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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