Сегодня водители массово уходят из такси из-за грабительских поборов со стороны «Яндекса», фактически таксистов вынуждают работать бесплатно. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Таксопарки «Яндекс Go» закрываются в Тюмени из-за оттока водителей, сообщает Ura.ru. «Речь идет о небольших таксопарках, в которых в среднем числились 30–40 водителей. После того как люди начали из них уходить, вести дальнейший бизнес стало просто бессмысленно», — пояснил один из партнеров сервиса. Попков объяснил сложившуюся ситуацию непомерными поборами со стороны «Яндекса.

«Рентабельность в такси сегодня невысокая, а “Яндекс”, словно пиявка, высасывает остатки рентабельности себе и забирает 30% от поездки. Учитывая подорожавшие запчасти, инфляцию и топливный кризис, люди приходят к выводу, что смысла работать нет. Агрегаторы устроили эту ситуацию, пузырь, который они давным-давно надули, начинает сдуваться. Дураков нет, бесплатно работать никто не будет. Скоро это из регионов докатится и до Москвы, до Санкт-Петербурга уже докатилось», — сказал Попков.