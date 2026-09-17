«Выворачивают карманы!»: В профсоюзе объяснили закрытие таксопарков «Яндекс Go»
Прекратить отток таксистов можно, лишь ограничив комиссию «Яндекса» с 30% до 10%, сказал НСН Андрей Попков.
Сегодня водители массово уходят из такси из-за грабительских поборов со стороны «Яндекса», фактически таксистов вынуждают работать бесплатно. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Таксопарки «Яндекс Go» закрываются в Тюмени из-за оттока водителей, сообщает Ura.ru. «Речь идет о небольших таксопарках, в которых в среднем числились 30–40 водителей. После того как люди начали из них уходить, вести дальнейший бизнес стало просто бессмысленно», — пояснил один из партнеров сервиса. Попков объяснил сложившуюся ситуацию непомерными поборами со стороны «Яндекса.
«Рентабельность в такси сегодня невысокая, а “Яндекс”, словно пиявка, высасывает остатки рентабельности себе и забирает 30% от поездки. Учитывая подорожавшие запчасти, инфляцию и топливный кризис, люди приходят к выводу, что смысла работать нет. Агрегаторы устроили эту ситуацию, пузырь, который они давным-давно надули, начинает сдуваться. Дураков нет, бесплатно работать никто не будет. Скоро это из регионов докатится и до Москвы, до Санкт-Петербурга уже докатилось», — сказал Попков.
Попков добавил, что сложившуюся ситуацию можно исправить жесткими мерами со стороны государства.
«Выход из ситуации только один — ограничить комиссию с 30% до 10%. Причем этот вопрос надо решать на государственном уровне. Как только компания превышает эти 10%, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна ее закрывать. Пока не будут приняты такие меры, мы продолжим терять доступность пассажирских перевозок в регионах», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Попков рассказал, куда идут работать бывшие таксисты.
«Кто-то отправляется в зону спецоперации, у нас, кстати, в профсоюзе весь фактический актив там, в том числе председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта “Таксист” Ярослав Щербинин. Кто-то идет в грузовые перевозки, на автобусы, но из такси сейчас, повторюсь, народ массово бежит, потому что работать там невозможно: не смогли обеспечить топливом, поборы со стороны агрегаторов, немыслимые штрафы, например, за одежду водителя - водителям ничего не остается», — заключил он
Ранее Попков заявил, что агрегаторам такси выгодно ограничение работы водителей-частников, которые работают на себя и не платят комиссию платформам, однако ограничить можно только работу нелегальных перевозчиков.
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