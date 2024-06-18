СМИ: Четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу под Ростовом

Четыре украинских дрона участвовали в атаке на нефтебазу в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Губернатор Голубев: Рисков распространения пожара в Азове нет

«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника», — отметил источник.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Азове из-за удара БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами, напоминает «Свободная пресса». По информации МЧС, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиРостовская Область

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