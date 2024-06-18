СМИ: Четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу под Ростовом
18 июня 202412:11
Четыре украинских дрона участвовали в атаке на нефтебазу в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника», — отметил источник.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Азове из-за удара БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами, напоминает «Свободная пресса». По информации МЧС, площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru