Над Липецкой областью сбиты два беспилотника

Два украинских беспилотных летательных аппарата подавлены ночью 17 июня над Липецкой областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова.

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По его словам, первый беспилотник был подавлен в половину четвертого утра, второй – через час после этого. Погибших и пострадавших нет.

На местах падения обломков дронов работают правоохранительные органы. В регионе сохраняется красный уровень опасности.

Ранее над Краснодарским краем был сбит украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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