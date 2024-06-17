Над Липецкой областью сбиты два беспилотника
17 июня 202406:02
Два украинских беспилотных летательных аппарата подавлены ночью 17 июня над Липецкой областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Игоря Артамонова.
По его словам, первый беспилотник был подавлен в половину четвертого утра, второй – через час после этого. Погибших и пострадавших нет.
На местах падения обломков дронов работают правоохранительные органы. В регионе сохраняется красный уровень опасности.
Ранее над Краснодарским краем был сбит украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Над Липецкой областью сбиты два беспилотника
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru