Львова-Белова: трое детей погибли, 15 пострадали при обстреле Белгорода

В результате украинского обстрела Белгорода погибли трое детей, 15 пострадали, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова

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По ее словам, пятеро пострадавших детей сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. По сообщению Минобороны России, погибли 14 человек, пострадали 108.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при обстреле ВСУ повреждения получили порядка 40 гражданских объектов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».. Ни один военный объект не пострадал, отмечает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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