В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек
В Махачкале количество эвакуированных из подтопленных домов жителей увеличилось до 250 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Джамбулат Салавов.
По его словам, из них 57 человек, в том числе 16 детей, разместили в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников. До этого сообщалось об эвакуации 103 человек, для которых 28 марта организовали 150 мест временного размещения в двух гостиницах и на базе двух колледжей.
Мэр рассказал, что откачка воды из домов продолжается в круглосуточном режиме. Известно, что 29 марта сотрудники МЧС должны приступить к откачке воды из подстанций, так как накануне провести эти работы было сложно, в связи с тем, что подъезд к объектам перекрывали брошенные авто.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Махачкале из-за наводнения ввели режим ЧС.
Горячие новости
- В КНДР испытали двигатель ракеты, способной достичь США
- Размер президентских грантов в области культуры и искусства увеличен на 4%
- Минобороны: ВС РФ поразили авиабазу ВСУ и места хранения ракет «Фламинго»
- Кадыров ввел в Чечне режим ЧС из-за ливней
- Михалков хочет, чтобы Путин посмотрел его новый спектакль «Без свидетелей»
- В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек
- Минобороны: За сутки силы ПВО сбили 345 дронов ВСУ
- МО: ВС РФ освободили Ковшаровку в Харьковской области
- Вице-мэре Челябинска Астахова отправили в СИЗО
- СМИ: На Украине начали готовить мобилизацию для женщин