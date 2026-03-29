В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 250 человек

По его словам, из них 57 человек, в том числе 16 детей, разместили в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников. До этого сообщалось об эвакуации 103 человек, для которых 28 марта организовали 150 мест временного размещения в двух гостиницах и на базе двух колледжей.

Мэр рассказал, что откачка воды из домов продолжается в круглосуточном режиме. Известно, что 29 марта сотрудники МЧС должны приступить к откачке воды из подстанций, так как накануне провести эти работы было сложно, в связи с тем, что подъезд к объектам перекрывали брошенные авто.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Махачкале из-за наводнения ввели режим ЧС.