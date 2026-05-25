Три московские вуза получили предостережения от Рособрнадзора

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) внесла предостережение трем образовательным организациям, сообщается в соцсетях ведомства.

Так, речь идет о Московской международной академии, которая получила его за неполную информацию об образовательных программах в интернете, о Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) по ряду пунктов и о Российском университете медицины. Он провел повторную промежуточную аттестацию одним преподавателем вместо комиссии.