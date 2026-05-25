Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» Миндич хотел их купить
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что еще в 2014 году с ними связывался предприниматель Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, и хотел их подкупить за содействие во влиянии на Донбасс. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам пранкеров, именно они 12 лет назад представили Миндича и сделали его популярным. Тогда он и предлагал им деньги за влияние на Донбассе, так как сам там работал. Также они уточнили, что общение продолжалось длительное время.
«Мы с ним общались, долгое время поддерживали связь, но мы особо на него не обращали внимания, потому что это казалось для нас какая-то слишком второстепенная фигура», — уточнили Вован и Лексус.
Ранее Высший административный суд Украины сообщил, что Миндич, в отношении которого на родине было возбуждено уголовное дело, подал в суд на украинского лидера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Добавит технологий»: Генерал-полковник МВД Шулика стал замглавы Минобороны
- Депутат Журова рассчитывает, что Зеленский подумает о мире после ударов возмездия РФ
- «Пропихнули» или заслужила: Как дочь Мантурова получила роль Терешковой
- ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда Момотова
- Три московские вуза получили предостережения от Рособрнадзора
- Вирусолог раскрыл, как защититься от переносчиков лихорадки Западного Нила
- Две книги Лимонова попали в перечень подлежащих маркировке изданий
- Военэксперт раскрыл, зачем Макрон позвонил Лукашенко
- Нулевая аварийность? Почему федеральным трассам нужен лимит до 260 км/ч
- Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» Миндич хотел их купить