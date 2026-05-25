Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» Миндич хотел их купить

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что еще в 2014 году с ними связывался предприниматель Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, и хотел их подкупить за содействие во влиянии на Донбасс. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам пранкеров, именно они 12 лет назад представили Миндича и сделали его популярным. Тогда он и предлагал им деньги за влияние на Донбассе, так как сам там работал. Также они уточнили, что общение продолжалось длительное время.