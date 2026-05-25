Военэксперт раскрыл, зачем Макрон позвонил Лукашенко

Президент Франции Эммануэль Макрон мог позвонить белорусскому коллеге Александру Лукашенко, чтобы попытаться разорвать тесные связи Москвы и Минска. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет NEWS.ru.

В частности, Дандыкин отметил, что давление на Белоруссию стало сильнее, так как в Евросоюзе хотят уговорить Лукашенко не связываться с президентом России Владимиром Путиным.

«Нажим на Белоруссию усилился. Макрон звонил Лукашенко и, наверное, уговаривал его больше не связываться с Владимиром Путиным. Сейчас идет обработка Белоруссии разными путями. В ЕС хотят, чтобы Минск оказался на стороне темных сил — киевского режима и стран НАТО», - уточнил эксперт.

По его словам, для Макрона это крайне важно, так как Белоруссия чуть ли не единственный союзник Москвы в Европе.

Напомним, что Макрон в ходе телефонного разговора с Лукашенко также призвал его не допускать вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине и улучшить отношения с Европой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/EPA
