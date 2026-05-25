Нулевая аварийность? Почему федеральным трассам нужен лимит до 260 км/ч

Если регионы повысят скоростной лимит на федеральных скоростных трассах до разрешенного в проектной документации, то аварийность снизится почти до нуля, заявил НСН Константин Крохмаль.

Даже в проектной документации федеральных скоростных трасс прописано разрешение на скорость до 260 км/ч, иначе она не может считаться скоростной. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Уже в конце этого года Росавтодор может повысить скорость на участках «Тавриды» в Крыму до 110 км/ч. Увеличение лимита ожидается и на трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон», пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Автодор». Сейчас ПДД разрешают устанавливать лимит 130 км/ч по решению владельца дороги и ГИБДД на любой магистрали, но по факту это практикует только «Автодор». Регионы менять разрешенную скорость не спешат. Крохмаль раскрыл, что пугает чиновников.

«Если на федеральной трассе разрешенный скоростной режим меньше 160-180 км/ч, то эта трасса не может называться федеральной скоростной. Это обычная дорога. Возьмите пример немецких автобанов, там со скоростью 110 км/ч никто не ездит, разве что грузовые повозки. В КНР статус скоростной трассы – это скоростной режим до 250 км/ч. Так что эта боязнь регионов повышать скоростной режим – просто перестраховка. Боятся «нагоняя» в случае какой-то аварии. На скоростных трассах с нормальным покрытием, где нет переходов, светофоров, при разрешенной скорости 180-220 км/ч аварийность снижается практически до нуля. Там даже олень и заяц не могут выскочить - эти трассы как тоннель. Этот парадокс почему-то забывают российские чиновники. Там даже проектная документация на эти трассы рассчитана на скоростной режим до 260 км/ч», - рассказал он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительство скоростной автомобильной трассы Джубга-Сочи отложили на 1-2 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
