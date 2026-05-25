Даже в проектной документации федеральных скоростных трасс прописано разрешение на скорость до 260 км/ч, иначе она не может считаться скоростной. Об этом НСН рассказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Уже в конце этого года Росавтодор может повысить скорость на участках «Тавриды» в Крыму до 110 км/ч. Увеличение лимита ожидается и на трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон», пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Автодор». Сейчас ПДД разрешают устанавливать лимит 130 км/ч по решению владельца дороги и ГИБДД на любой магистрали, но по факту это практикует только «Автодор». Регионы менять разрешенную скорость не спешат. Крохмаль раскрыл, что пугает чиновников.