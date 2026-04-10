На Камчатке найдены пропавшие туристы, двое погибли
Пропавшую на Камчатке группу туристов нашли спасатели, среди путешественников есть погибшие. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно что на Камчатке пропала связь с тургруппой из семи человек, которые находились в районе Авачинского перевала, пишет 360.ru.
«По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы... Сообщают о том, что есть и погибшие туристы», — указал Лебедев.
Позже он сообщил, что стала известна судьба всех семерых пропавших. Среди туристов двое погибших - люди 2001 и 2003 годов рождения, у одного человека обморожение. Пятерых путешественников доставили на базу у подножия Авачинского вулкана. Еще двое туристов из группы, которые продолжали следовать по выбранному маршруту, вышли в Пиначево. Лебедев подчеркнул, что трагедия произошла из-за «пренебрежения элементарными правилами безопасности».
