Две книги Лимонова попали в перечень подлежащих маркировке изданий
Две книги писателя Эдуарда Лимонова включены в перечень изданий, которые содержат упоминания запрещенных веществ и подлежат маркировке, следует из данных Российского книжного союза.
Это касается романа «В Сырах: Роман в промзоне», а также «Москва майская» - рукопись этого произведения ранее считалась утраченной. Обе книги были напечатаны издательством «Альпина. Проза».
Также в список внесли «100 рассказов из истории медицины» Михаила Шифрина, роман «Блуда и мудо» Алексея Иванова, а также Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов», которую написал американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски.
Всего список содержит 2379 произведения.
Ранее в соответствующий перечень внесли книги с интервью и воспоминаниями музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
