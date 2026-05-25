Две книги Лимонова попали в перечень подлежащих маркировке изданий

Две книги писателя Эдуарда Лимонова включены в перечень изданий, которые содержат упоминания запрещенных веществ и подлежат маркировке, следует из данных Российского книжного союза.

Это касается романа «В Сырах: Роман в промзоне», а также «Москва майская» - рукопись этого произведения ранее считалась утраченной. Обе книги были напечатаны издательством «Альпина. Проза».

В России начали маркировать кулинарные книги

Также в список внесли «100 рассказов из истории медицины» Михаила Шифрина, роман «Блуда и мудо» Алексея Иванова, а также Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов», которую написал американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски.

Всего список содержит 2379 произведения.

Ранее в соответствующий перечень внесли книги с интервью и воспоминаниями музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Морозова Юлия
