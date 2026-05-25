МИД РФ: ВС готовят удары по украинскому ВПК и центрам принятия решений в Киеве

Удар по колледжу со студентами в Старобельске переполнил чашу терпения России, так что ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве также порекомендовали иностранцам и персоналу дипмиссий как можно скорее покинуть украинскую столицу, а его жителям — не находиться рядом с объектами военной и административной инфраструктуры. Также военнослужащие РФ будут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам.

В частности, российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников.

Ранее заявление ведомства анонсировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Напомним, что в результате атаки ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) погиб 21 человек, пострадали - 65, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

