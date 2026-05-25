ВККС прекратила отставку экс-судьи Верховного суда Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила отставку экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, пишет ТАСС.

Решение о прекращении отставки огласил председатель ВККС Владимир Попов. Такая мера означает снятие с экс-судьи всех льгот, прекращение выплат, а также лишение его неприкосновенности.

Напомним, что Момотова потребовали лишить соответствующего статуса на основании поступившего в ВККС РФ решения по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества. Так, Останкинский суд вынес решение, в котором усматривается, в частности, что Момотов не соблюдал ограничения, предусмотренные законом "О статусе судей РФ" и требованием закона о противодействии коррупции.

Ранее, 14 октября 2025 года, Останкинский суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к экс-судье, к бизнесмену Андрею Марченко и его сыну. В пользу государства изъяли имущество и около 9 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
