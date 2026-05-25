«Название лихорадки Западного Нила не означает, что у нас нет соответствующих комаров. Эта лихорадка регистрируется в России, но не так часто, это не только завозные случаи. Переносчиками выступают не только малярийные комары, а большое значение имеют клещи, которые живут рядом с водоемами. Таких клещей у нас как раз много, поэтому возможна передача возбудителя лихорадки Западного Нила. Основные переносчики лихорадки Западного Нила среди комаров – это комары Culex, намного реже малярийные комары, плюс иксодовые и аргасовые клещи», - рассказал он.

Также он раскрыл, где водятся такие возбудители и как от них защититься.

«В основном заболевание регистрируется в южных регионах, от человека к человеку возбудитель не передается. Это Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область. Пик приходится с июля по сентябрь. Активно распространяется это заболевание в Греции, Египте, Индии, Таиланде, Вьетнаме, во многих странах Африки, в некоторых европейских странах. Важно правильно использовать репелленты. Фумигаторы лучше использовать перед сном, не во время сна. Плюс помогают тонкие сети, они защищают помещения. Что касается укуса клеща, его надо правильно извлекать, не раздавить», - добавил собеседник НСН.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в интервью НСН рассказал, что африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность.

