«Везде камеры не поставишь». Покупку алкоголя детям назвали труднодоказуемой

Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» положительно оценил инициативу Госсовета Удмуртии по введению ответственности для взрослых, покупающих алкоголь подросткам, однако указал, что у закона есть подводные камни.

«Эта инициатива, однозначно, имеет право на жизнь. Дети и сами найдут возможность купить, но пусть хоть взрослые им в этом не помогают. С 13 лет большая часть подростков начнет пробовать, лет с 15 какая-то часть регулярно начнет злоупотреблять алкоголем. Не хотелось бы, конечно, но есть идеализм, а есть реальная жизнь. В идеале, конечно, надо взрослых сурово наказать. Я однозначно за, но как это будет в реальной жизни? Ребенок пойдет в нелегальный рынок, купит нелегальный продукт, которым может отравиться», - предположил директор центра исследований рынков алкоголя.