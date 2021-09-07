«Везде камеры не поставишь». Покупку алкоголя детям назвали труднодоказуемой
Эксперт Вадим Дробиз поддержал инициативу по введению ответственности за покупку алкоголя несовершеннолетним, однако засомневался в возможности реализации проекта
Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» положительно оценил инициативу Госсовета Удмуртии по введению ответственности для взрослых, покупающих алкоголь подросткам, однако указал, что у закона есть подводные камни.
«Эта инициатива, однозначно, имеет право на жизнь. Дети и сами найдут возможность купить, но пусть хоть взрослые им в этом не помогают. С 13 лет большая часть подростков начнет пробовать, лет с 15 какая-то часть регулярно начнет злоупотреблять алкоголем. Не хотелось бы, конечно, но есть идеализм, а есть реальная жизнь. В идеале, конечно, надо взрослых сурово наказать. Я однозначно за, но как это будет в реальной жизни? Ребенок пойдет в нелегальный рынок, купит нелегальный продукт, которым может отравиться», - предположил директор центра исследований рынков алкоголя.
По его словам, недостатком закона является слабая доказуемость подобных правонарушений.
«Никак не доказать, что взрослый купил алкоголь ребенку, а не себе. На каждом квадратном метре камеры не поставишь. У нас сотни законов так функционируют. Смогли – доказали, не смогли – не доказали. Мера эта не наказательного, а воспитательного характера. Периодически ловят взрослых на продаже алкоголя несовершеннолетним, однако обычно взрослых ищут тогда, когда дети отравились, попали в какую-то историю. Все меры, связанные с алкоголем – ограничительные, запретительные, наказательные – вводятся по принципу «что-то делать надо». Что – никто не знает, но надо», - поделился Дробиз.
В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в эффективности введения административной ответственности для взрослых, помогающих покупать алкоголь несовершеннолетним.
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