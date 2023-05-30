Генпрокурор поручил взять на контроль расследование атаки БПЛА в Москве. Видео

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отдал распоряжение свои подчинённым проконтролировать процесс расследования обстоятельств атаки беспилотников в столичном регионе. Этим займутся прокуратуры Москвы и области.

Ранее в министерстве обороны прокомментировали атаку дронов. Там заявили, что утром во вторник Украина осуществила террористическую атаку посредством БПЛА на объекты в российской столице.

Как отмечает RT, по информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сегодня утром на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.