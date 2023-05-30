Генпрокурор поручил взять на контроль расследование атаки БПЛА в Москве. Видео
Генеральный прокурор России Игорь Краснов отдал распоряжение свои подчинённым проконтролировать процесс расследования обстоятельств атаки беспилотников в столичном регионе. Этим займутся прокуратуры Москвы и области.
Ранее в министерстве обороны прокомментировали атаку дронов. Там заявили, что утром во вторник Украина осуществила террористическую атаку посредством БПЛА на объекты в российской столице.
Как отмечает RT, по информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сегодня утром на подлёте к Москве было сбито несколько беспилотников.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий.
По предварительной информации, беспилотник мог врезаться в жилую многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве, передает НСН. Еще один дрон влетел в квартиру на 16-ом этаже дома на Профсоюзной улице в столице. Очевидцы выкладывают видео последствий прилёта.
Предварительный список мест падения беспилотников в Подмосковье публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН» по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна.
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