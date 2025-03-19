Генпрокуратура проверит работу МЧС после ЧП с танкерами в Черном море

Генпрокуратура проверит работу МЧС и его территориальных органов после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщил глава надзорного органа Игорь Краснов на ведомственной коллегии.

По его словам, ЧС в Черном море отчетливо «показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство». Проверка работы МЧС, как отметил Краснов, запланирована в связи со вскрытыми просчетами в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.