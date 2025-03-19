Генпрокуратура проверит работу МЧС после ЧП с танкерами в Черном море
Генпрокуратура проверит работу МЧС и его территориальных органов после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщил глава надзорного органа Игорь Краснов на ведомственной коллегии.
По его словам, ЧС в Черном море отчетливо «показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство». Проверка работы МЧС, как отметил Краснов, запланирована в связи со вскрытыми просчетами в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Необходимо в том числе учесть все возможные риски перед предстоящим курортным сезоном, особенно в сфере детского отдыха.
Президент Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры заявил, что разлив нефтепродуктов в Черном море показал, к каким последствиям приводит халатность.
Сейчас в Краснодарском крае убрали лишь десятую часть нефтепродуктов, к маю ситуация только ухудшится из-за повышения температур, потому что мазут станет более жидким, сказал НСН заслуженный эколог Андрей Пешков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru