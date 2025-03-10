Ликвидацию последствий ЧС на Кубани оценили в сотни миллиардов рублей

По его словам, до моя ситуация на черноморском побережье не улучшится.

«Никаких шансов нет, что ситуация к маю улучшится. Не нужно глупых фантазий. Все гарантированно будет только хуже. Течения могут принести мазут куда угодно, рано делать прогнозы относительно Туапсе и Сочи. Сейчас все начинает подниматься, растворяться и перемещаться по воде. То, что было на виду, убрали, но это незначительная часть. Если брать в весовом отношении, то выбросило четыре тысячи тонн, а убрали 200-300 тонн. Мы видим нолики и понимаем, что руками убрана только, дай Бог, десятая часть», - отметил эколог.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В Черное море вылилось около четырех тысяч тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы.

Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

Ранее Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.

