Ликвидацию последствий ЧС на Кубани оценили в сотни миллиардов рублей
Сейчас в Краснодарском крае убрали лишь десятую часть нефтепродуктов, к маю ситуация только ухудшится из-за повышения температур, потому что мазут станет более жидким, сказал НСН Андрей Пешков.
Заслуженный эколог России Андрей Пешков в эфире НСН заявил, что на ликвидацию последствий разлива мазут в Черное море потребуются сотни миллиардов рублей.
Мэрия Анапы требует взыскать 211 миллионов рублей с судовладельцев потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В мэрии добавили, что деньги уже пошли на ликвидацию последствий ЧС. Пешком отметил, что сотен миллионов рублей будет недостаточно для ликвидации последствий ЧС.
«Если реально оценивать весь ущерб, то на ликвидацию нужны будут сотни миллиардов рублей. На черноморском побережье ущерб гораздо больше, чем был у «Норникеля», а там было два миллиарда евро, соответственно, 200 миллиардов рублей. Так что суммы будут расти, а иски – продолжатся», - сказал собеседник НСН.
По его словам, до моя ситуация на черноморском побережье не улучшится.
«Никаких шансов нет, что ситуация к маю улучшится. Не нужно глупых фантазий. Все гарантированно будет только хуже. Течения могут принести мазут куда угодно, рано делать прогнозы относительно Туапсе и Сочи. Сейчас все начинает подниматься, растворяться и перемещаться по воде. То, что было на виду, убрали, но это незначительная часть. Если брать в весовом отношении, то выбросило четыре тысячи тонн, а убрали 200-300 тонн. Мы видим нолики и понимаем, что руками убрана только, дай Бог, десятая часть», - отметил эколог.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В Черное море вылилось около четырех тысяч тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Ранее Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.
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