«Шторм и лепешки»: Черноморское побережье готовится к новым выбросам мазута
Сейчас на побережье Черного моря работают почти 1000 человек, однако в марте будут серьезные штормы, которые снова вынесут на берег мазутные лепешки, сказал НСН Данилов-Данильян.
В марте на Черном море начнутся более серьезные штормы, которые будут выбрасывать на берег еще больше нефтепродуктов, сказал в эфире НСН научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Вице-премьер РФ, руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Виталий Савельев ранее заявил, что мазут в Черном море начинает вести себя по-другому с приходом теплых дней - он растекается и становится более пластичным. По его словам, из-за такого «поведения» мазута могут дополнительно привлечь волонтеров. Данилов-Данильян отметил, что сейчас температура воды в Черном море составляет девять градусов выше нуля.
«Сейчас температура воды в Черном море девять градусов. Как была, так и осталась. Ничего там не поменялось. В море есть небольшое волнение, в марте будут штормы посерьезнее. Но даже нынешние волнения в два балла выбрасывают на берег мазутные лепешки. Густой мазут неизбежно станет пластичным, если его выбросит на берег и начнет нагревать солнышком. Чем дальше, тем быстрее это будет происходить, потому что воздух-то нагревается», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на сегодняшний день на черноморском побережье достаточно волонтеров, которые помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.
«Сейчас на черноморском побережье работают почти тысяча человек. Там сосредоточена очень значительная сила. Нельзя сказать, что там не хватает рук или техники», - заключил эколог.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря.
Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.
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