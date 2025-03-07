«Шторм и лепешки»: Черноморское побережье готовится к новым выбросам мазута

По его словам, на сегодняшний день на черноморском побережье достаточно волонтеров, которые помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.

«Сейчас на черноморском побережье работают почти тысяча человек. Там сосредоточена очень значительная сила. Нельзя сказать, что там не хватает рук или техники», - заключил эколог.

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря.

Ранее заслуженный эколог России Андрей Пешков заявил «Радиоточке НСН», что бензапирен, обнаруженный на побережье Черного моря, провоцирует онкологические заболевания.

