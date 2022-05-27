Генпрокуратура ДНР: воевавшим против республики наёмникам грозит смертная казнь

Начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Виктор Гаврилов заявил, что расследование уголовного дела против наёмников из Британии и Марокко завершено, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в результате развёрнутых показаний британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуна Брагима, была установлена их причастность к боевым действиям против республик Донбасса.

Он отметил, что уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям, в том числе «насильственный захват власти» и «наёмничество».

«Материалы дела переданы в суд, к обвиняемым, с учётом военного времени, может быть применена высшая мера наказания - смертная казнь», - заключил Гаврилов.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если в числе сдавшихся на «Азовстали» окажутся иностранные наёмники, поблажек для них не будет.

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ТЕГИ:БоевикиСмертная КазньГенпрокуратураДНР
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