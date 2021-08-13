«Хлопок, стёкла, дым». Кого обвинят во взрыве в воронежском автобусе

Состояние еще трех человек оценивается как тяжелое, двое из них находятся в реанимации, одному делают операцию. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. У пострадавших диагностированы ожоги, переломы, ушибы и другие травмы.

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, у пострадавших зафиксированы ранения от осколков и обшивки автобуса, при этом на месте взрыва не нашли «поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства». Однако, по его данным, не исключается версию взрыва безоболочного взрывного устройства.

Тем не менее, официально о возможности теракта пока никто не заявлял.

Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что после взрыва была мощная ударная волна, осколки стекол перелетели через дорогу шириной в шесть полос, при этом в воздухе было ощущение запаха газа.

При этом замглавы городского управления транспорта Максим Захаров утверждает, что ПАЗ работал на дизеле и там не было газового оборудования. Руководитель АТП-1 Владимир Георгиевский и водитель автобуса также отвергают «газовую версию».

Однако, по данным Telegram-канала «112», ранее этот перевозчик был пойман на незаконной установке на автобусы газовых баллонов, о чем свидетельствуют проверки Ространснадзора и МВД.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Воронеж направлены следователи и криминалисты из Москвы.

В августе в России произошло сразу несколько инцидентов с пассажирским автобусами.

3 августа на Боровском шоссе в Москве «КамАЗ» коммунальных служб смял пассажирский автобус, в котором было около 30 человек, 13 из них пострадали.