«Хлопок, стёкла, дым». Кого обвинят во взрыве в воронежском автобусе
По всей видимости, основной версией станет нарушение правил эксплуатации: признаков теракта следователи не нашли.
В Воронеже в четверг поздно вечером взорвался пассажирский автобус ПАЗ, полный людей. Одна женщина скончалась в реанимации, еще 17 человек пострадали, при этом причины взрыва пока непонятны.
Экстренные службы изначально говорили о взрыве газового оборудования, такого же мнения придерживаются и очевидцы, однако перевозчик утверждает, что автобус работал на дизельном топливе.
Поражающих элементов взрывных устройств вроде гвоздей и кусков проволоки на месте не нашли, утверждают источники СМИ со ссылкой на следствие. При этом Национальный антитеррористический комитет рассматривает разные версии, а Следственный комитет завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Взрыв пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 10А, произошел примерно в 21:30 по московскому времени у торгового центра «Галерея Чижова» и попал на камеру видеорегистратора стоявшего рядом автомобиля.
Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, не имел газового оборудования (с) по сообщению властей pic.twitter.com/c8NXMwkkOj— Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) August 12, 2021
Как сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов в эфире телеканала «Россия-24», в момент взрыва в автобусе было 35 человек, все сидячие места были заняты.
«Такой хлопок, стекла, дым, я ничего не понял даже, что произошло», - рассказал водитель автобуса телеканалу «Вести Воронеж».
Девушка, сидевшая в третьем ряду, призналась: «Последним помню огонь, большое пламя». «Потом, не знаю как, сама вышла из автобуса. Очевидцы помогли мне обработать раны. Больше всего досталось тем, кто сидел сзади: они все были в крови. Не знаю, как это описать. Многие потеряли сознание прямо в машине, и их вытаскивали наружу люди», - добавила она.
На видео видно, как от взрыва у автобуса отлетает крыша и вылетают стекла. При этом после этого несколько человек выбегают из него на улицу через заднюю дверь.
В результате взрыва пострадали 18 человек. В их числе скончавшаяся в реанимации женщина, у которой оторвало обе голени. Ее личность пока не установлена.
Состояние еще трех человек оценивается как тяжелое, двое из них находятся в реанимации, одному делают операцию. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести. У пострадавших диагностированы ожоги, переломы, ушибы и другие травмы.
Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, у пострадавших зафиксированы ранения от осколков и обшивки автобуса, при этом на месте взрыва не нашли «поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства». Однако, по его данным, не исключается версию взрыва безоболочного взрывного устройства.
Тем не менее, официально о возможности теракта пока никто не заявлял.
Один из очевидцев рассказал РИА Новости, что после взрыва была мощная ударная волна, осколки стекол перелетели через дорогу шириной в шесть полос, при этом в воздухе было ощущение запаха газа.
При этом замглавы городского управления транспорта Максим Захаров утверждает, что ПАЗ работал на дизеле и там не было газового оборудования. Руководитель АТП-1 Владимир Георгиевский и водитель автобуса также отвергают «газовую версию».
Однако, по данным Telegram-канала «112», ранее этот перевозчик был пойман на незаконной установке на автобусы газовых баллонов, о чем свидетельствуют проверки Ространснадзора и МВД.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в Воронеж направлены следователи и криминалисты из Москвы.
В августе в России произошло сразу несколько инцидентов с пассажирским автобусами.
3 августа на Боровском шоссе в Москве «КамАЗ» коммунальных служб смял пассажирский автобус, в котором было около 30 человек, 13 из них пострадали.
5 августа в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 11 человек.
6 августа в Прибайкальском районе Бурятии съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта автобус с 25 пассажирами, в результате чего пострадали 14 человек.
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