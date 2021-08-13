СМИ: В Воронеже не нашли поражающих элементов на месте взрыва автобуса

Поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства, не обнаружено на месте взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник «Коммерсанта» отметил, что версия теракта не подтверждается, и в транспортном средстве не обнаружено проникающих отверстий.

При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что отрабатывают различные версии инцидента.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел накануне вечером 12 августа. В результате происшествия один человек погиб, по меньшей мере 18 пострадали, отмечает РИА ФАН. После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан, сообщает RT.

