СМИ: В Воронеже не нашли поражающих элементов на месте взрыва автобуса
Поражающих элементов, которыми начиняют взрывные устройства, не обнаружено на месте взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Именно поражающих элементов типа кусков проволоки, гвоздей, чем специально начиняют взрывные устройства, нет, но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса. Но не исключают версию взрыва и безоболочного взрывного устройства», — рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, источник «Коммерсанта» отметил, что версия теракта не подтверждается, и в транспортном средстве не обнаружено проникающих отверстий.
При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что отрабатывают различные версии инцидента.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел накануне вечером 12 августа. В результате происшествия один человек погиб, по меньшей мере 18 пострадали, отмечает РИА ФАН. После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- СМИ: Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана
- В США одобрили третью дозу вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом
- В США оценили возможность России захватить Прибалтику
- Вертолёт Ми-8 могут поднять со дна озера с помощью понтонов
- СМИ: В Воронеже не нашли поражающих элементов на месте взрыва автобуса
- Московские спасатели займутся ликвидацией паводка в Хабаровске
- В Бундестаге назвали дату ввода в эксплуатацию «Северного потока - 2»
- Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
- НАК отрабатывает различные версии взрыва автобуса в Воронеже
- При стрельбе в британском Плимуте погибли шесть человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru