Пострадавшая при взрыве в Воронеже женщина скончалась в реанимации

Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил о смерти женщины, пострадавшей в результате взрыва в автобусе в Воронеже, передает «Интерфакс».



Женщина скончалась в реанимации. Отмечается, что в результате взрыва она потеряла часть нижней голени. Состояние еще троих человек оценивается как тяжелое, двое из них находятся в реанимации, еще один - в операционной.

Взрыв произошел, когда автобус проезжал по маршруту в центре города. Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.

Ранее стало известно, что взорвавшийся автобус не имел газового оборудования. Предполагалось, что причиной взрыва стал газовый баллон.

