Автобус, взорвавшийся в Воронеже, не имел газового оборудования

По его словам, автобус работал на дизельном топливе. Ранее предполагалось, что в автобусе мог взорваться газовый баллон.

Инцидент произошел в центре города. Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.

