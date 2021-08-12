Автобус, взорвавшийся в Воронеже, не имел газового оборудования
Пассажирский автобус, который взорвался в четверг в Воронеже, не имел газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы городского управления транспорта Максима Захарова.
По его словам, автобус работал на дизельном топливе. Ранее предполагалось, что в автобусе мог взорваться газовый баллон.
Инцидент произошел в центре города. Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.
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