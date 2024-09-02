Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты Курской и Запорожской АЭС

Угроза атак Вооруженных сил Украины на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

Полянский заявил, что обстрелы Курской АЭС возможны из-за позиции Запада

По его словам, это будет происходить, пока на Украине не будет создана санитарная зона. Она необходима для того, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Курская атомная электростанция «эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУАЭС

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