Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты Курской и Запорожской АЭС
2 сентября 202406:32
Угроза атак Вооруженных сил Украины на Курскую и Запорожскую АЭС будет сохраняться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.
По его словам, это будет происходить, пока на Украине не будет создана санитарная зона. Она необходима для того, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Курская атомная электростанция «эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты Курской и Запорожской АЭС
- Пепел вулкана Шивелуч поднялся на 8 км
- Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым
- На Камчатке объявили 3 сентября днем траура после крушения Ми-8
- Путин: Политика Запада – главная причина трагедии на Украине
- СМИ: Страх Байдена пересечь «красные линии» РФ сказался на политике по Украине
- Путин прибыл в столицу Республики Тыва Кызыл
- «ХАМАС»: Погибшие в Газе заложники стали жертвами удара Израиля
- Пленный солдат заявил, что ВCУ бросают на передовую мобилизованных из тыловых частей
- Алаудинов: ВСУ пытались безуспешно захватить позиции в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru