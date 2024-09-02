Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты Курской и Запорожской АЭС

По его словам, это будет происходить, пока на Украине не будет создана санитарная зона. Она необходима для того, чтобы обеспечить безопасность российских территорий, всех приграничных регионов.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Курская атомная электростанция «эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному».

