Гросси предупредил о риске ядерного инцидента на Курской АЭС

Он отметил, что в ходе посещения АЭС видел следы атак беспилотников, и подчеркнул, что боевые действия в нескольких километрах от станции «вызывают серьёзные опасения».

Гросси напомнил, что на Курской АЭС эксплуатируются реакторы типа РБМК, конструкция которых не предусматривает наличие защитной оболочки, что делает их уязвимыми для ударов артиллерии или дронов.

«В случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации», — заключил глава МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что для оценки ситуации на Курской АЭС ему «крайне важно увидеть всё своими глазами», сообщает RT.

