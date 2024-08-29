Полянский заявил, что обстрелы Курской АЭС возможны из-за позиции Запада

Обстрелы Курской атомной электростанции со стороны Киева являются верхом безрассудства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

Гросси предупредил о риске ядерного инцидента на Курской АЭС

По его словам, атаки и планы Украины захватить ядерный объект стали возможные из-за того, что Запад пытается не замечать атак на Запорожскую АЭС.

Дипломат отметил, что украинские войска рискуют спровоцировать ядерный инцидент.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Курская атомная электростанция «эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному».

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ФОТО: РИА Новости
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