Полянский заявил, что обстрелы Курской АЭС возможны из-за позиции Запада
Обстрелы Курской атомной электростанции со стороны Киева являются верхом безрассудства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, атаки и планы Украины захватить ядерный объект стали возможные из-за того, что Запад пытается не замечать атак на Запорожскую АЭС.
Дипломат отметил, что украинские войска рискуют спровоцировать ядерный инцидент.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Курская атомная электростанция «эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полянский заявил, что обстрелы Курской АЭС возможны из-за позиции Запада
- В России появится новый формат депортации мигрантов
- Адвокат Дурова заявил, что обвинения против него являются абсурдными
- СМИ: Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России
- СМИ: Хуситы заявили, что не соглашались на временное перемирие
- Франция расследует дело против Telegram с февраля
- В США не выяснили точного мотива покушения на Трампа
- Дурова освободили из-под стражи в Париже
- Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков
- Вучич заявил о переговорах по покупке 12 истребителей Rafale у Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru