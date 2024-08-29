Полянский заявил, что обстрелы Курской АЭС возможны из-за позиции Запада

По его словам, атаки и планы Украины захватить ядерный объект стали возможные из-за того, что Запад пытается не замечать атак на Запорожскую АЭС.

Дипломат отметил, что украинские войска рискуют спровоцировать ядерный инцидент.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Курская атомная электростанция «эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному».

