Футболиста Мамаева задержали на таможне из-за незадекларированной драгоценности

Девушка опубликовала в своём Instagram пост с фотографией из аэропорта с подписью: «Таможня даёт (нет) добро». Позже она удалила запись, однако её успели заметить журналисты, которые выяснили, что причиной инцидента стала драгоценность, подаренная Санько в честь помолвки.

По данным издания, Мамаев не задекларировал стоимость кольца, из-за чего пару задержали на границе. Если их вина будет доказана, то их ждёт крупный штраф, либо административный срок. При этом, согласно закону, драгоценность должны изъять для проведения экспертизы.

Ранее Мамаев, последние два сезона игравший за ФК «Ростов», перешёл в клуб «Химки».