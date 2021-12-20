В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

По его словам, наказывать спортсменов рублём следует не только за плохую игру, но и за нарушение дисциплины, а также в случае жалоб от фанатов.

«Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — отметил Хамзаев.

В пресс-службе депутата добавили, что предложение планируется направить министру спорта Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.

Ранее в Швейцарии состоялась жеребьёвка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА, сообщает RT. Сборная России по футболу, которая продолжит выступление в дивизионе B, сыграет с Исландией, Израилем и Албанией.