В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать футболистов за плохую игру за сборную России, сообщает РИА Новости.

Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

По его словам, наказывать спортсменов рублём следует не только за плохую игру, но и за нарушение дисциплины, а также в случае жалоб от фанатов.

«Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — отметил Хамзаев.

В пресс-службе депутата добавили, что предложение планируется направить министру спорта Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.

Ранее в Швейцарии состоялась жеребьёвка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА, сообщает RT. Сборная России по футболу, которая продолжит выступление в дивизионе B, сыграет с Исландией, Израилем и Албанией.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
ТЕГИ:ШтрафГосдумаДепутатСборная России По Футболу
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