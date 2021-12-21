Павел Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки»

Футбольный клуб «Химки» официально подтвердил заключение контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. «Стороны согласовали все детали», - информирует пресс-служба команды. В середине декабря руководство «Химок» ещё опровергало планы подписания соглашения с этим полузащитником, который последние два сезона играл за «Ростов».

33-летний Мамаев выступал ранее также за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар». Он чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и двукратный - Суперкубка России в составе ЦСКА, трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Мамаева и Кирилла Кокорина задержали и арестовали в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Суд приговорил Кокорина – к полутора годам, а Мамаева – к году и пяти месяцам колонии. Фигурантами дела были также Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий.

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Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла выпустили из исправительной колонии в Белгородской области по УДО 17 сентября 2019 года после четырёх месяцев. Им сократили сроки пребывания, засчитав время, проведенное в СИЗО.

Мосгорсуд 3 августа 2020 года оправдал Мамаева, Кокорина и Протасовицкого по статье о хулиганстве, их действия были квалифицированы как побои, по новому приговору они получили по году исправительных работ. Футболисты могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации.

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Фото: instagram.com/mamaev_pavel17
ТЕГИ:ХимкиФутболПавел Мамаев
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