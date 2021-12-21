Павел Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки»
Футбольный клуб «Химки» официально подтвердил заключение контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. «Стороны согласовали все детали», - информирует пресс-служба команды. В середине декабря руководство «Химок» ещё опровергало планы подписания соглашения с этим полузащитником, который последние два сезона играл за «Ростов».
33-летний Мамаев выступал ранее также за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар». Он чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и двукратный - Суперкубка России в составе ЦСКА, трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
Мамаева и Кирилла Кокорина задержали и арестовали в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Суд приговорил Кокорина – к полутора годам, а Мамаева – к году и пяти месяцам колонии. Фигурантами дела были также Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий.
Мамаева, Кокорина и его брата Кирилла выпустили из исправительной колонии в Белгородской области по УДО 17 сентября 2019 года после четырёх месяцев. Им сократили сроки пребывания, засчитав время, проведенное в СИЗО.
Мосгорсуд 3 августа 2020 года оправдал Мамаева, Кокорина и Протасовицкого по статье о хулиганстве, их действия были квалифицированы как побои, по новому приговору они получили по году исправительных работ. Футболисты могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Павел Мамаев перешёл из «Ростова» в «Химки»
- Путин: Россия будет адекватно реагировать на недружественные шаги США
- Шойгу предупредил о готовящейся провокации США на востоке Украины
- Новым спортивным директором «Спартака» стал Лука Каттани из ПСЖ
- Шойгу заявил о наращивании США войск у границ РФ
- Путин заявил, что военные должны получать за службу достойное вознаграждение
- Путин потребовал продолжить оснащать войска современным оружием
- «Ракета долетит за 7 минут»: Путин о расширении НАТО на Украине
- СМИ: премьер Венгрии заявил о желании встретиться с Путиным
- Путин: 2021 год экстраординарен из-за пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru