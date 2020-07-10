Фургала доставили в СИЗО «Лефортово»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств бизнесменов, доставлен в СИЗО «Лефортово». Ранее в пятницу, 10 июля, губернатор Хабаровского края был арестован на два месяца, до 9 сентября. Заседание в Басманном суде Москвы проходило в закрытом режиме.
В его ходе Фургал заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения. В свою очередь, защита просила не заключать хабаровского губернатора под стражу.
Напомним, губернатора Хабаровского края задержали утром 9 июля и этапировали в Москву. По версии следствия, Фургал может быть заказчиком убийства двух предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена в 2004-2005 годах, напоминают Дни.ру.
В ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН удивился, почему чиновника не трогали в течение полутора десятков лет. Он не исключил и политическую подоплеку этого дела.
«Меня в этой истории удивляет, почему они 15 лет ждали? Сколько их уже пересажали губернаторов, администраторов, мэров? Сама система самовластия и олигархического беспредела порождает коррупцию и криминал. Надо всерьез бороться с уголовщиной. Должен быть контроль за исполнительной властью, но они же не хотят никакого контроля. Теперь прокурор подчиняется одному лицу. Теперь Счетную палату вместо того, чтобы в Думе утверждать, будут утверждать в другом месте. Я не исключаю, что тут есть и политические счеты, "Единая Россия" не может иначе. Если сильный оппонент на выборах, они будут делать все, чтобы его дискредитировать», - заявил Зюганов.
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