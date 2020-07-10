Фургала доставили в СИЗО «Лефортово»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств бизнесменов, доставлен в СИЗО «Лефортово». Ранее в пятницу, 10 июля, губернатор Хабаровского края был арестован на два месяца, до 9 сентября. Заседание в Басманном суде Москвы проходило в закрытом режиме.

В его ходе Фургал заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения. В свою очередь, защита просила не заключать хабаровского губернатора под стражу.

Напомним, губернатора Хабаровского края задержали утром 9 июля и этапировали в Москву. По версии следствия, Фургал может быть заказчиком убийства двух предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена в 2004-2005 годах, напоминают Дни.ру.