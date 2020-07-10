В Кремле ответили Жириновскому на заявление о требуемых с Фургала деньгах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского представить доказательства словам о том, что дело хабаровского губернатора Сергея Фургала связано с коррупцией во властных структурах.

Жириновский убеждён, что Фургала «заказали» московские бизнесмены

«Это очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены», - приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что противном случае те, о ком упоминал Жириновский, могут подать в суд.

Как отмечает Znak.com, Жириновский заявлял, что экс-руководитель аппарата бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта якобы несколько раз просил Фургала передать в Москву «ящичек с деньгами». По версии Жириновского, дело в отношении Фургала связано с тем, что тот не передал три таких ящика.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву на допрос. Его обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах: показания на Фургала как организатора преступлений дали другие участники дела. Губернатор вину не признал.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Коррупция В РоссииКремльВладимир ЖириновскийСергей Фургал
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