Фургал заявил в суде о своей полной невиновности

Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. Об этом сообщил адвокат губернатора Хабаровского края Борис Кожемякин, пишет ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу, 10 июля, стало известно, что Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение вопроса о заключении чиновника под стражу.

Накануне вечером Следственный комитет РФ официально предъявил обвинение в организации убийств главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко. Она уточнила, что губернатор уже допрошен в статусе обвиняемого.