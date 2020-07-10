Фургал заявил в суде о своей полной невиновности
Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. Об этом сообщил адвокат губернатора Хабаровского края Борис Кожемякин, пишет ТАСС.
Напомним, ранее в пятницу, 10 июля, стало известно, что Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение вопроса о заключении чиновника под стражу.
Накануне вечером Следственный комитет РФ официально предъявил обвинение в организации убийств главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко. Она уточнила, что губернатор уже допрошен в статусе обвиняемого.
Фургал был задержан 9 июля утром и этапирован в Москву. По версии следствия, глава региона может быть заказчиком убийства двух предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена в 2004-2005 годах, отмечает РИА ФАН.
Между тем, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН напомнил о трагедии в Хабаровском крае, которая произошла почти год назад и ответственность за которую, как утверждает Трунов, несёт губернатор Сергей Фургал. Речь о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском на базе отдыха «Холдоми», в котором погибли 4 детей и ещё 12 пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
714 тыс.+6 635 / сут.
Умерли
11 017+174 / сут.
Выздоровели
489 тыс.+7 752 / сут.
- Путин обсудил с Совбезом Украину и Ливию
- «На биатлон не хватит сил»: Драчев рассказал об уходе из СБР
- Мошенники взялись за кредитные истории жителей Подмосковья
- Рособрнадзор призвал организаторов ЕГЭ не запрещать приносить на экзамен еду и воду
- Адвокатов по делу Ефремова проверят на соответствие профессиональной этике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru