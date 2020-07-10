Фургал заявил в суде о своей полной невиновности

Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к инкриминируемым преступлениям. Об этом сообщил адвокат губернатора Хабаровского края Борис Кожемякин, пишет ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу, 10 июля, стало известно, что Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение вопроса о заключении чиновника под стражу.

Накануне вечером Следственный комитет РФ официально предъявил обвинение в организации убийств главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко. Она уточнила, что губернатор уже допрошен в статусе обвиняемого.

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Фургал был задержан 9 июля утром и этапирован в Москву. По версии следствия, глава региона может быть заказчиком убийства двух предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена в 2004-2005 годах, отмечает РИА ФАН.

Между тем, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН напомнил о трагедии в Хабаровском крае, которая произошла почти год назад и ответственность за которую, как утверждает Трунов, несёт губернатор Сергей Фургал. Речь о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском на базе отдыха «Холдоми», в котором погибли 4 детей и ещё 12 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоХабаровский КрайПреступленияСергей Фургал
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